VIDÉO - Communes inondées dans le Pas-de-Calais : quand l'eau redeviendra-t-elle potable ?

Dans le Pas-de-Calais, l'eau tarde toujours à se retirer des zones inondées. Le réseau de distribution d'eau a été affecté, et le manque d'eau potable devient sérieux par endroits. C'est le cas notamment dans la commune de Samer, où s'est rendu TF1.

Cela fait près de deux semaines que Corinne a les pieds dans l'eau, à la suite des inondations qui ont affecté une grande partie du Pas-de-Calais. Dans son jardin, la fosse septique déborde. Le hameau n'est pas desservi par un tout-à-l'égout, et la plupart de ses voisins vivent la même situation. Elle ne peut plus utiliser ses sanitaires, et par précaution, évite également de boire l'eau du robinet, comme elle l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Distribution de bouteilles d'eau

À quelques kilomètres de là, les 6.000 habitants de Samer et des alentours ont reçu la consigne de ne consommer que de l'eau en bouteille. Chaque jour, c'est la mairie qui doit en organiser la mise à disposition. "Depuis ce matin, nous avons distribué au moins sept palettes de 500 bouteilles", estime Laurence Lefebvre, adjointe au maire (SE) de la ville. Devant un hangar, les voitures des administrés défilent sans discontinuer pour récupérer leur part. Et pour ceux qui n'ont pas le moyen de se déplacer, un responsable leur livre les bouteilles d'eau à domicile.

S'il n'y a pas d'eau potable, c'est à cause des inondations. L'eau de pluie s'infiltre dans les nappes phréatiques, avant d'être récupérée et traitée dans une station. Mais cette dernière n'est pas bien assez équipée pour traiter une eau aussi trouble, chargée de terre et de boue. Les machines sont à l'arrêt depuis dix jours, une situation qui devrait perdurer au moins une semaine. En attendant le retour à la normale, Veolia fournit chaque jour les bouteilles d'eau à distribuer. Son stock vient de s'épuiser, et la commune a dû se fournir au supermarché le plus proche, pour récupérer des palettes qu'elle va devoir payer.