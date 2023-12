VIDÉO - "Ça fait mal au cœur" : après les inondations, ces habitants constatent chez eux l'ampleur des dégâts

Après les dernières inondations, la solidarité s'organise. D'autant que les habitants prennent progressivement la mesure des dégâts. Le 20H de TF1 s'est rendu à leurs côtés en Charente.

À Saint-Germain-de-Montbron (Charente), l'eau se retirait lentement, mercredi 13 décembre, après les inondations des derniers jours. Danielle Combeau, la maire, faisait le tour du hameau pour prendre des nouvelles des habitants qui reviennent tour à tour. La veille, mardi, plusieurs habitations ont été évacuées par les pompiers, car la rivière a débordé en quelques heures.

Elisa et Maurine ont pu sauver l'électroménager juste à temps, mais à l'extérieur, tout a pris l'eau. "Pour les habitants, ça me désole. En tant que maire, c'est la première fois que je vois ça", explique l'élue face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Chez les deux femmes, il faudra plusieurs jours de nettoyage pour tout remettre en état, et elles n'ont donc pas pu dormir chez elles mercredi soir. "On va déjà attendre la sortie de vigilance (météo) avant de reposer nos meubles, qu'on ne se fasse pas avoir une deuxième fois. (...) Quand on voit l'état de la maison, ça fait mal au cœur", confie l'une d'elles.

Danielle Combeau a également rencontré Aurélie, qui retrouvait sa maison après avoir dormi chez des proches. Mais, mauvaise surprise : l'eau a inondé le rez-de-chaussée. "Nos proches, nos amis, notre famille se sont spontanément proposés de venir nous aider pour tout remettre en ordre, nettoyer... Ça fait vraiment plaisir", confie toutefois cette habitante.

La solidarité se met en place pour aider les sinistrés, mais la maire espère ne pas revivre une telle situation. "Construire au bord d'une rivière maintenant, je trouve que c'est risqué. En tant que maire, si on me demande mon avis pour construire à côté d'une rivière, je n'aurais pas un avis favorable", déclare Danielle Combeau.

La commune va désormais lancer les démarches pour obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.