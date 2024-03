VIDÉO - Crues à répétition : cette commune du Maine-et-Loire est inondée plusieurs fois par an

Le village de Briollay (Maine-et-Loire), entouré de deux rivières, subit jusqu'à sept crues par an. Les habitants se sont organisés, moyennant quelques adaptations. Le JT de TF1 a enfilé ses bottes et s'est rendu sur place.

Ne vous méprenez pas, Briollay, dans le Maine-et-Loire, n'est pas une île, mais une petite commune entourée par le Loir et la Sarthe. Deux rivières qui, en hiver, sont en crue. Des routes sont alors coupées, des ponts sont fermés. Mais ici, c'est normal.

"On est habitués, généralement il y a sept crues dans l'hiver, donc on les compte", rapporte une habitante face à la caméra du JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Une autre abonde : "On s'habitue, parce qu'on voit à peu près la hauteur à laquelle ça monte."

En 1995, l'eau est montée à près de 7 mètres

Ceux qui vivent au bord de l'eau ont appris à s'adapter. Lorsqu'elle rentre chez elle, Sylvie gare sa voiture sur la place de l'église et finit à pied, car elle n'a "pas d'accès direct" à chez elle, "donc on va devoir passer sur une propriété pour accéder à notre maison. On est presque entourés d'eau chez nous."

Près de chez elle, une rue s'arrête soudainement face à ce qui ressemble à un vaste lac. Mais Sylvie y gagne une vue inégalable depuis sa terrasse. Difficile de croire que c'est cette même rivière qui recouvre aujourd'hui le terrain de jeu et le parking du restaurant.

Perrine Loy, co-gérante d'un bar-restaurant à Briollay, nous raconte "qu'en hiver, quand les gens réservent, ils demandent avec vue sur la mer. Beaucoup de gens aussi viennent juste faire des photos."

Près de 60% de la commune se situe en zone inondable. La municipalité ne prévoit pas de travaux d'aménagement, mais vit sur une surveillance permanente du niveau de l'eau, des outils d'alerte et une organisation bien rodée en cas de crise. "On fait un exercice grandeur nature au mois d'avril pour se mettre en conditions. Avec une cellule de crise communale, une gestion de crise, avec une salle qui va recevoir des sinistrés. Et plus on s'entraine, plus on aborde ce problème de manière sereine", développe Pierrick Viot, adjoint au maire, délégué à la Transition écologique, au cadre de vie et à l'urbanisme.

Certaines crues ont marqué les esprits à Briollay, dont celle de 1995 : l'eau était alors montée à près de 7 mètres. Plusieurs dizaines de maisons avaient été inondées et la commune était bel et bien devenue une île.