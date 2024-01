VIDÉO - Cyclone Belal : La Réunion se prépare à des "vents potentiellement dévastateurs"

L'île de La Réunion se prépare au passage d'un "cyclone très dangereux", Belal, avec des "vents potentiellement dévastateurs" dans la nuit de dimanche 14 à lundi 15 janvier. Stocks d'eau et de nourriture, consolidation des infrastructures... Les habitants s'activent afin d'anticiper au mieux le phénomène.

La Réunion se prépare au passage d'un "cyclone très dangereux", avec des "vents potentiellement dévastateurs" dans la nuit de dimanche à lundi. Belal, qui prend actuellement la forme d'une forte tempête tropicale, se situe ce samedi à quelques centaines de kilomètres au nord de La Réunion.

Les habitants, eux, se préparent. "On descend la grille et on fixe le tout avec du fil de fer pour que ça tienne", explique l'un d'entre eux, alors que ses vitrines se situent en première ligne, face à la mer. Dans le port de plaisance, les pêcheurs protègent leurs embarcations, conscients que la houle peut être dévastatrice. "Il va y avoir le vent, c'est pour ça qu'on enlève les bâches", réagit un pêcheur amateur dans le reportage en tête de cet article.

Des stocks de bouteilles d'eau et de conserves

Cette île de l'océan Indien est passée samedi à la mi-journée en alerte cyclonique orange, synonyme de "danger dans les 24 heures". Les Réunionnais ont ainsi pour consigne de se préparer. "Nous n'excluons pas un scénario qui est historiquement extrêmement grave pour La Réunion", avertit le préfet Jérôme Filippini.

Les supermarchés ont quant à eux été pris d'assaut ce samedi, les chariots transportant beaucoup plus d'eau en bouteilles qu'habituellement. "Bon... on va chercher de l'eau ailleurs", réagit un Réunionnais interrogé dans le reportage ci-dessus. Les habitants se sont par ailleurs rués sur les boîtes de conserve. "Moi j'ai acheté des conserves, des choses qu'on pourra manger froid parce que s'ils coupent le courant, on n'aura plus rien pour cuire", anticipe l'une d'entre eux.

Marguerite Maillot habite à la Réunion depuis 54 ans, voyant régulièrement passer de nombreux cyclones. Pourtant, elle ressent la même inquiétude à chaque phénomène et tente désormais d'anticiper un maximum. "Voici des allumettes, la bougie, et la pile", lance-t-elle en dévoilant son kit de secours.

Cette Réunionnaise a également prévu des réserves d'eau. "S'il y a des coupures d'eau, on a de quoi boire", explique-t-elle dans le reportage ci-dessus. La Réunion devrait être placée en alerte rouge ce dimanche. L'île n'a plus été frappée par un cyclone intense depuis dix ans avec le passage de Bejisa dans les premiers jours de 2014.