VIDÉO - De Montauban au Pont du Gard, la canicule s'installe sur une moitié de la France

Au pont du Gard, les 36 degrés ont poussé les vacanciers à se ruer dans le Gardon, seule solution pour éviter la surchauffe. Visiblement, des touristes allemands accusent un peu plus le coup. À Hyères, dans le Var, les résidents d'un camping se sont agglutinés dans la piscine et pour éviter l'insolation, les plus jeunes connaissent déjà les consignes.