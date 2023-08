VIDÉO - Du vent jusqu'à 100 km/h : comment expliquer la tempête"inhabituelle" qui frappe la France ?

Des précipitations, des températures fraiches et beaucoup de vent. C'est une météo inhabituelle pour un mois d'août qui frappe actuellement la France. Toute la partie nord du pays est placée, ce mercredi 2 août, en vigilance jaune vent par Météo-France en raison du passage d'une dépression dénommée Patricia, venue des îles britanniques.

Des rafales de l'ordre de 70 à 80 km/h sont attendues, et elles pourront même atteindre sur les côtes de la Bretagne et de la Manche jusqu'à 90 voire 100 km/h, et même 110 km/h pour les caps les plus exposés.