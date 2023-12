VIDÉO - "Elle fonce droit sur nous !" : les images des tornades qui ont fait six morts aux États-Unis

De violents orages ont fait six morts dans le Tennessee, aux États-Unis. Les vidéos filmées par des habitants montrent des tornades qui s'approchent des maisons. Les recherches et sauvetages sont toujours en cours, et les dégâts sont considérables.

Des tornades se sont abattues sur le Tennessee ce samedi, dans le sud des États-Unis, faisant six morts et d'importants dégâts. Plus de 52.000 foyers ont été privés d'électricité. Dans la nuit, les fournisseurs d'électricité travaillaient à rétablir le courant.

À Nashville, où trois personnes ont trouvé la mort, des habitants ont filmé des incendies qui se déclenchaient là où la foudre frappait, comme une pluie d'éclairs. Les images amateures réunies dans la vidéo de TF1 ci-dessus montrent des maisons aux toits arrachés et des rues entières jonchées de débris.

Les recherches toujours en cours à Clarksville

A Clarksville, environ 70 km à l'ouest de Nashville, deux adultes et un enfant sont décédés, tandis que vingt-trois personnes ont été transportées à l'hôpital. Là aussi, une vidéo-amateur montre une maison au toit fracassé par la chute d'un arbre. "Elle fonce droit sur nous !", s'inquiète une habitante à sa fenêtre, en filmant une tornade en train de tournoyer entre les maisons voisines, et s'approchant dangereusement de la sienne.

Les secours sont "toujours dans la phase de recherche et de sauvetage", informaient dans la nuit les autorités du comté de Montgomery, où se trouve Clarksville. Le maire de la ville a déclaré l'état d'urgence et imposé un couvre-feu au moins jusqu'à dimanche soir.

La tempête se dirige désormais vers le nord-est des États-Unis. 56 millions d'habitants sont concernés par une alerte inondations sur l'ensemble du pays.