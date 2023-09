VIDÉO - Épisode cévenol dans l'Hérault : la réparation des routes et voies ferrées sera longue

Les rails ont été soulevés par la force de l’eau, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Le sol s’est en partie effondré, et les branches sont partout. Le trafic entre Millau (Aveyron) et Bédarieux (Hérault) est interrompu pour une durée indéterminée. Les réparations à faire sont innombrables, et certains professionnels évoquent des travaux pour plusieurs mois. Une dizaine de kilomètres plus loin, des portions de bitume ont été arrachées des routes. La départementale est coupée à la circulation, et les agents s’activent pour la rouvrir d'ici à quelques heures.