VIDÉO - Épisode méditerranéen : les Alpes-Maritimes redoutent le pire

À la cellule de crise de la ville de Mandelieu-la-Napoule, les yeux sont rivés ce jeudi soir sur les radars météos, alors que les Alpes-Maritimes s'apprêtent à passer en vigilance rouge pluie-inondation. On surveille, minute par minute, l'évolution des cours d'eau et de la mer. "Toutes les équipes sont mobilisées, le matériel est prêt. La population est informée et sera informée en temps réel. Et si jamais on doit évoluer, notamment évacuer, ce sera mis en place de manière à pouvoir le faire avec le temps, de précautions, pour ne pas avoir de risque", détaille Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.