VIDÉO - "Fatigués, mais soulagés" : des solutions trouvées pour les écoles du Pas-de-Calais en zones inondées

Certains enfants du Pas-de-Calais sont privés d'école depuis dix jours, à la suite des inondations. La plupart des 1300 établissements qui avaient été fermés ont rouvert jeudi. Les communes ont trouvé des solutions pour les tout derniers, encore dans l'impossibilité d'accueillir les élèves.

Ce vendredi après-midi, Achille, Alice et Charlie sont revenus dans leur classe de l'école primaire d'Éperlecques (Pas-de-Calais). Une semaine plus tôt, elle avait été inondée, mais tout a été nettoyé depuis, comme on le constate dans le reportage du 20H en tête de cet article. "On leur a expliqué qu'il y avait de la boue, qu'il fallait nettoyer", témoigne le père des trois enfants, qui se dit "fatigué, mais soulagé". Dès ce lundi, les élèves pourront reprendre l'école. Et si leurs parents sont fatigués, c'est parce qu'ils se sont mobilisés au côté de la mairie pour sauver leur école.

Une mobilisation qui a tout changé

Ils étaient deux-cents le soir de la vague de boue, pour tout évacuer. Sans cet engagement, l'école serait restée fermée encore une semaine au moins, estime le maire d'Éperlecques au micro de TF1. À Hesdigneul-lès-Boulogne, en revanche, les 87 élèves n'auront pas cette chance. Leur école va rester fermée, mais depuis jeudi, ils ont tous été accueillis dans d'autres établissements de la commune voisine. On a "poussé les murs" d'une salle de réunion, et une pièce de motricité a été transformée en salle de classe, grâce à des dons de chaises et de tables.

Une compagnie de bus transporte même les enfants gratuitement, pour rendre le transfert possible. Il n'y a plus de vigilance orange ce vendredi 17 novembre dans le Pas-de-Calais, mais la décrue est lente dans certains secteurs. Ce lundi, cinq écoles du département seront encore fermées.