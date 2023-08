VIDÉO - Fin de la canicule : dans le Sud-ouest, la température a dégringolé de 20°C en 48 heures

Nous avons trouvé les plus heureux de ce répit matinal : Hannah et Quentin, mariés ce matin, et que la canicule avait inquiétés. "Je ne me serais pas vue me marier par la chaleur du week-end dernier", nous confirme la jeune femme. "Mariage pluvieux, mariage heureux", sourit-elle, quand on lui suggère qu'il pourrait même pleuvoir sur la ville cette après-midi.