VIDÉO - Fournaise au camping : comment résister à la chaleur sous la tente ?

Une famille venue de Nantes nous montre comment elle s'est équipé pour lutter contre la chaleur nocturne, avec un lit un peu surélevé. Et bien sûr de quoi s'hydrater en permanence, avec un frigo plein d'eau et de jus de fruits. Dans la nuit, les températures ne descendent plus en dessous de 20°C, et l'épisode caniculaire ne fait que commencer.