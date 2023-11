VIDÉO - Gironde : après les tempêtes Céline et Ciarán, c'est au tour de Domingos d'inquiéter Lacanau

Les tempêtes se suivent et les curieux sont toujours là, venus admirer une dernière fois la mer avant qu'elle ne soit trop dangereuse. Pas question de s'éterniser, les habitants ont déjà prévu de se barricader. Hormis quelques curieux, à Lacanau (Gironde) les rues sont désertes, comme on le constate dans le reportage en tête de cet article. Ici, plus que la tempête Ciarán, passée plus au nord, c'est Céline qui a causé d'importants dégâts le weekend dernier.