VIDÉO - Grêle, vent et coupures d'électricité : de violents orages balaient l'ouest de la France

Il était difficile de s'entendre sur l'autoroute A13 en Normandie, ce samedi après-midi : un concert de grêlons s'est abattu sur les véhicules sur la route des vacances, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 ci-dessus. Même phénomène plus à l'est, dans les Yvelines, qu'on peut constater dans de nombreuses vidéos-amateur. Terrasses et jardins ont été recouverts de billes de glaces. Les orages ont touché le Nord-ouest du pays, après avoir fait de nombreux dégâts dans le Sud-ouest la veille.