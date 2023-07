VIDÉO - "Il fait très chaud, on dort mal" : les Alpes-Maritimes suffoquent depuis une semaine

Ici, le mercure affiche 30°C. Certains piquent une tête pour tenter de se rafraîchir, mais la température de l'eau atteint déjà 26° C. Sept nuits tropicales viennent de se succéder sur la Côte d'Azur. La chaleur est de plus en plus pénible à supporter pour les habitants comme pour les touristes. "Il fait très chaud, on dort mal", nous explique l'un d'elles abritée sur la plage. "Je passe la moitié de la journée à l'hôtel, et l'autre sous le parasol", confirme un autre. La canicule devrait encore se poursuivre dans les prochains jours, figée par l'anticyclone Cerberus. Selon les dernières prévisions, on attend même des records de chaleur la semaine prochaine.