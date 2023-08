VIDÉO - "Il suffit d'un rien pour que ça prenne" : les forêts des Bouches-du-Rhône en alerte maximale

Barrières baissées, banderoles et rubalises accrochées, et équipe du parc mobilisée. L'accès aux Calanques est condamné. Le rôle de ces gardes est d'informer tous les visiteurs de la fermeture des 18 massifs du département. "S'il y a un départ de feu qui est déclenché, avec le vent et le mistral, c'est très compliqué de l'éteindre. Si des personnes se retrouvent dans le massif, le travail des pompiers va être retardé", explique Solène Patin, cheffe d'équipe adjointe des éco-gardes du Parc national des Calanques à Marseille.