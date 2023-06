VIDÉO - Incendies : quels sont les nouveaux moyens aériens déployés pour affronter l'été ?

Hélicoptères et avions bombardiers d’eau étaient en démonstration ce vendredi matin, sous les yeux du chef de l'État, sur la base aérienne de Nîmes (Gard). Emmanuel Macron avait promis plus de moyens pour lutter contre les incendies, à la suite d'un été 2022 dramatique. Avec une sécheresse précoce dans de nombreuses régions françaises, et de premiers grands incendies avant même le début de l'été, la sécurité civile est déjà sur le pied de guerre.