VIDÉO - La Charente une nouvelle fois en crue : quelles solutions pour l'avenir ?

Alors que la pluie ne tombe plus à Saintes (Charente-Maritime), le niveau de la Charente continue malgré tout de monter. Comment s'explique ce phénomène ? Et quelles sont les solutions envisageables pour l'avenir ?

Dans un quartier de Saintes (Charente-Maritime) visible sur les images de TF1, une rue est totalement submergée. Dans l'inquiétude, des habitants sont contraints de quitter leurs maisons. Ce mercredi 6 mars encore, l'eau a gagné quelques centimètres et la décrue s'annonce très lente. "Il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'attendre", déplore une femme dans le reportage du 20H visible en tête de cet article.

Plusieurs solutions à l'étude

La ville est coutumière de ces débordements. Le record date de 1982, lorsque la Charente avait atteint près de sept mètres. Elle est ce qu'on appelle un fleuve "à crue lente" : après des pluies abondantes, le niveau de l'eau monte doucement et redescendra tout aussi progressivement. Car les lieux sont situés dans un bassin plat avec un dénivelé très faible. La seule solution pour l'instant est de curer le lit du cours d'eau grâce à un bateau, comme l'explique Bruno Drapron, maire (Horizons) de Saintes.

"C'est une machine qui vient et enlève la vase du fond de la Charente et l'envoie vers l'océan. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant", détaille l'édile.

L'objectif est d'égaliser le fond de la rivière. Environ 6 centimètres au maximum seraient ainsi gagnés. Ce qui ne serait pas suffisant pour empêcher la Charente de déborder. Dès lors, comment contenir, à l'avenir, les caprices du fleuve ? Pour Jean-Michel Carozza, professeur de géographie physique à La Rochelle Université, "l'idée est de retrouver un espace de liberté pour le cours d'eau, c'est-à-dire lui permettre de déborder dans les endroits où il y a peu d'enjeux et d'essayer de stocker de l'eau. Toute l'eau qui sera stockée en amont de la ville ne la traversera pas, ou en tout cas pas au même moment."

Restaurer des zones humides, créer des bassins de rétention... Autant de solutions qui sont à l'étude. Le pic de la crue, lui, est attendu vendredi.