VIDÉO - Inondations à Saintes : pourquoi l'eau va continuer de monter

L'eau continue de monter en Charente et en Charente-Maritime. On n'attend pas le pic de la crue avant au moins ce dimanche 17 décembre, notamment à Saintes. Pourquoi l'eau n'arrive-t-elle pas à s'évacuer ?

C'est la quatrième crue pour Josette et cette fois-ci encore, elle doit partir dans sa famille avant que l'eau n'entre dans sa maison. Il y a trois ans, la vieille dame avait dû rester plusieurs mois à la campagne lors d'une crue. Trois ans après une crue majeure, trois semaines après une plus petite, toujours le même désarroi et une lassitude de plus en plus forte, comme l'explique sa fille dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

C'est assez rare des pluies aussi consécutives Thierry Peralta, habitant de Saintes

Dans cette rue, comme dans toute la ville basse de Saintes (Charente-Maritime), depuis deux jours, les agents municipaux anticipent la montée des eaux. Ils installent des passerelles et les surélèvent régulièrement. Dans les quartiers inondés, de nombreuses maisons sont difficilement accessibles. Beaucoup d'habitants ont dû partir ou se préparent à le faire. "C'est assez rare des pluies aussi consécutives, et ça revient plus vite qu'il y a un mois", nous raconte Thierry Peralta, un habitant.

À cinquante kilomètres en amont, la décrue a commencé. À Saintes en revanche, l'eau va encore monter, et elle mettra du temps à s'évacuer. "Les terres sont gorgées d'eau, et la spécificité sur Saintes, c'est qu'on est très proches de l'estuaire, et du coup, on a l'impact des marées ", nous explique le directeur des services techniques de la ville. Une proximité qui crée un "effet de bouchon", souligne Franck Pollet, aggravé par la "faible pente" du site. En 2021, l'eau avait mis trois semaines pour disparaître totalement. Mais pour le moment, la Charente gonfle encore, elle devrait atteindre son pic dimanche.