VIDÉO - Crue de la Charente : les images aériennes des inondations à Saintes

La ville de Saintes voit toujours l'eau monter et le pic est attendu ce dimanche 17 décembre. Une crue qui ressemble beaucoup à celle de 2021. Alors les habitants commencent à être résignés par ces inondations récurrentes.

Le niveau de l'eau n'en finit plus de monter dans les rues de Saintes (Charente-Maritime), inondées par la Charente. Les pompiers ont toutefois bien du mal à convaincre les derniers irréductibles de quitter leurs maisons. "Non, non, je reste, vous inquiétez pas, j'ai un étage", lance une retraitée dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Il faut dire que tout le monde a l'habitude ici, comme cette habitante qui va faire ses courses en barque. Une situation qu'elle a déjà vécue il y a deux ans. "On va rester là de toute façon, même si c'est pas marrant. On le sait, on prévoit parce que de toute façon, on ne peut pas vendre notre maison pour en acheter une autre", explique-t-elle.

Les festivités de Noël déplacées ou annulées

Moins de 200 sinistrés ont quitté leurs domiciles. L'équipe du JT de 20H a croisé l'un d'eux qui part avec quelques vêtements dans un sac en plastique. Il est épuisé par la répétition des inondations. "C'est des amis qui nous hébergent. Malheureusement, ça fait déjà la deuxième fois. On n'a pas de chance."

Comme on peut le voir sur les images aériennes filmées par un drone, l'eau a envahi tout le paysage alentour. Et elle devrait encore monter de plusieurs centimètres durant la nuit, mais rester sous le niveau de la crue de 2021 qui avait marqué les esprits, atteignant 6,18 m.

On est habitués, certes, mais c'est pénible

Conséquence, à l'approche de Noël, les festivités au bord de la Charente sont déplacées ou annulées, comme cette patinoire qui est hors service. "Au bout d'un certain temps, ça monte, ça monte. On est habitués, certes, mais c'est pénible", reconnait un riverain. Le marché de Noël, lui, a été sauvé in extremis. Tous les chalets ont été déplacés des rives de la Charente vers le point le plus haut de Saintes.

"Il fallait qu'on parte rapidement", raconte une exposante. Tandis que sa voisine se réjouit : "On est perché en haut de la ville. Donc, on sait qu'il ne se passera plus rien".

La crue a été soudaine cette année, avec plus d'un mètre d'eau dans certaines rues. Du coup, les pompiers continuent d'installer des planches en bois sur des parpaings pour permettre aux riverains de circuler, en espérant qu'elles ne soient pas noyées sous les eaux dès demain.