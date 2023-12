VIDÉO - Inondations en Charente-Maritime : à Saintes, le marché de Noël déplacé et la prison évacuée

La ville de Saintes, en Charente-Maritime, fait partie des plus touchées par les inondations. La situation est telle que le marché de Noël a dû être déplacé, et la prison évacuée. TF1 s'est rendu sur place.

Difficile de sortir sa poubelle, ce jeudi 14 décembre au matin, rue Taillebourg à Saintes (Charente-Maritime). Les habitants de ce quartier se retrouvent à nouveau les pieds dans l'eau qui, cette fois-ci, est montée très vite. "Quand est-ce que ça va descendre ? C'est long", déplore une femme dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.

Quelques rues plus loin, même surprise pour Mathieu, dont le garage est inondé. Tout le mobilier a été surélevé à l'avance mais face à la crue qui se poursuit, il a décidé de démonter sa chaudière pour éviter qu'elle ne finisse sous l'eau. En conséquence, dès ce soir il n'aura plus de chauffage, et va donc devoir trouver un autre logement.

C'est la deuxième fois cet hiver que la ville de Saintes subit des inondations. En novembre dernier, l'eau avait recouvert plusieurs rues pendant plus de deux semaines. Alors, les agents municipaux se sont rapidement remobilisés : une centaine d'employés sont sur le terrain depuis mercredi. "Il y a à peu près une vingtaine de rues qui sont inondées. Les villes de Rochefort et Royan sont venues nous aider", explique l'un d'eux.

L'eau continue de monter ce jeudi, et devrait atteindre les 6 mètres ce dimanche, lors du pic de la crue. Par précaution, la maison d'arrêt a évacué ses 142 détenus dans d'autres centres pénitentiaires, une opération sous haute surveillance. Le marché de Noël, installé près de la Charente, est également déplacé un peu plus haut dans la commune. "C'est la première fois qu'ils le déplacent. Ils avaient tout monté, maintenant il faut tout démonter pour le mettre ailleurs", explique une passante.

Heureusement, dans les prochains jours, la pluie laissera la place au soleil dans tout le département.