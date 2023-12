VIDÉO - Crues : les habitants de Niort dans l'inquiétude

Mardi soir, les habitants de Niort des quartiers les plus exposés au risque d'inondation ne cachaient pas leur inquiétude. Le fleuve qui traverse la ville, la Sèvre Niortaise, menaçait de sortir de son lit. Le 20H de TF1 était sur place.

D'heure en heure, mardi 12 décembre, la Sèvre Niortaise sort de son lit. À Niort (Deux-Sèvres), les parcs et parkings sont inondés. Les habitants ne s'y attendaient pas. "C'est impressionnant. Les petits ponts ont été fermés... C'est pas très rassurant", témoigne une passante. Un homme ajoute, face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage en tête de cet article : "Je suis complètement effaré. Je n'ai jamais vu l'eau si haute ici et déborder autant. Et pourtant, je ne suis pas tout jeune".

Un numéro vert pour venir en aide aux habitants

Les maisons en bord de l'eau sont menacées, alors des parpaings sont distribués par des agents de la mairie. "On leur dépose des parpaings pour qu'ils puissent surélever leurs meubles et les protéger", explique David Pinto, agent du service voirie à Niort. Pierrette, 93 ans, a déjà tout prévu. "Je vais les mettre là pour pas que les branches et les herbes déferlent et viennent tout saccager. Mais ça ne protège pas tout le monde... un peu", nous dit-elle. Son jardin commence à être sous l'eau.

Mardi, la mairie se préparait à un pic de crue attendu à 8h ce mercredi. "Les prochaines heures sont cruciales car on risque de remonter et d'arriver sur une autre catégorie de crise qui correspondrait à peu près à 190 m³/seconde", nous précisait Elmano Martins, adjoint à la mairie de Niort. "Et si on arrive au-delà, il faudra peut-être évacuer des personnes."

Un numéro vert a été mis en place pour venir en aide aux habitants. Dans la soirée, une vingtaine de rues de la ville étaient fermées à la circulation.