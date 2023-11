VIDÉO - Inondations dans les Hauts-de-France : pourquoi l'eau ne s'évacue pas plus vite ?

Le relief est également un frein aux ruissellements des eaux. La crête de l'Artois qui traverse le département, culmine à 214 mètres à peine. Ce sont des pentes faibles, et les écoulements sont très lents. Et si l'eau stagne, c'est aussi parce que le terrain n'est pas poreux. "Les sols argileux, qui sont présents notamment dans le Pas-de-Calais, n'ont pas une capacité très importante pour absorber l'eau", nous explique l'hydrogéologue Marjorie Bertrand, et au-dessous, les nappes phréatiques sont déjà remplies et ne peuvent plus "jouer ce rôle de réservoir des eaux de pluie".