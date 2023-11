VIDÉO - Inondations du Pas-de-Calais : des centaines de maisons menacées d'insalubrité ?

L'eau stagne toujours dans de vastes zones du Pas-de-Calais, alors que la pluie devrait reprendre. Ce sont des centaines de maisons qui pourrait être définitivement condamnées, si l'eau ne se retire pas rapidement. Certaines semblent déjà devoir être déclarées insalubres, a constaté TF1 auprès des sinistrés.

"Il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien dans la maison", constate Nicole, "toute une vie, pour une nuit seulement". Une nuit où l'eau est montée à 1,50 mètre dans la maison de cette habitante d'Arques (Pas-de-Calais). La crue s'est retirée, mais en laissant des dégâts irréparables à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, comme on le constate dans le reportage du 20H ci-dessus. Dans sa cuisine, après le nettoyage des boues, Nicole ne peut que constater que "c'est foutu". Tous les meubles sont imbibés, et probablement irrécupérables.

L'impossible séchage des murs

Chez ses voisins, c'est le même constat, et le même sentiment de désolation. Françoise et Édouard n'ont toujours pas d'électricité, ce serait trop dangereux. Ils ont installé des chauffages d'appoint, pour essayer de sécher les murs. Un équipement qui semble dérisoire tant l'humidité s'est infiltrée partout. Leur assureur leur a proposé d'installer, la semaine prochaine, des ventilateurs géants dans la maison, une technique qu'un proche avait déjà utilisée lors d'une précédente inondation.

Des délais d'attente qui vont retarder les réparations

Les sinistrés vont devoir être très patients, car les travaux ne pourront être réalisés que quand l'eau sera complètement partie. "Entre 20 cm d'eau et 1,50 m, les travaux ne vont pas être les mêmes", explique l'architecte Patrick Coulombel au micro de TF1. "Si vous avez toutes les menuiseries extérieures en bois à changer, il faut les trouver, les faire venir, vous avez tout de suite des délais de deux mois", estime le co-fondateur d'"Architectes de l'urgence.

De nombreuses maisons sont encore inondées, pour certaines depuis dix jours. C'est le cas dans le Marais de Guînes, près de Calais. À l'intérieur de la maison de Nicolas, il y a toujours 20 cm d'une eau stagnante qui ne veut pas partir. L'inquiétude est de ne même pas pouvoir réparer les dégâts. Nicolas, qui a déjà vécu la même situation il y a quelques années, envisage un rehaussement de sa maison, pour la sauver des crues futures.

Pire encore, la maison de Ludwig est très abîmée, et pourrait même être détruite. "Les parquets, tout est foutu, tout est mort", explique-t-il, estimant qu'il faudrait "refaire une maison". Le niveau de l'eau atteint toujours des dizaines de centimètres, et la décrue pourrait prendre des semaines. Il reste alors une question essentielle : les assurances vont-elles financer l'entièreté de ces travaux ?