VIDÉO - Inondations en Savoie : ces habitants ont été touchés trois fois en un mois

En Savoie, les inondations sont aggravées par l'ouverture des barrages, pour éviter qu'ils ne cèdent sous la pression des eaux. En aval, des champs, mais aussi des villages, se retrouvent submergés. Le 20H de TF1 est allé à la rencontre des habitants touchés.

Pour la troisième fois en un mois, André et Josiane ont vécu une nouvelle inondation. Lors du premier épisode, le 15 novembre, ils avaient connu 1,40 m d'eau. Nous avions alors filmé leur maison, menacée par la rivière de l'Arve. "La prochaine fois, c'est quand ? On est à dix jours de Noël, vous croyez que c'est marrant ? On a toujours habité là, mon mari a toujours vécu là. Il était paysan, c'est son patrimoine", témoigne aujourd'hui Josiane, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article, ajoutant qu'ils ont perdu "le moral".

Inondations, éboulements, coulées de boue, les deux Savoies subissent d'importantes intempéries depuis plusieurs semaines. Ces derniers jours, c'est la Chautagne qui s'est retrouvée entourée par les eaux. Les rivières et le lac du Bourget débordent. Jeudi 14 décembre au matin, les habitants constataient encore les dégâts. "On ne sait pas si la chaudière va refonctionner. Donc on verra quand ce sera sec si elle repart. La machine c'est pareil", confie, dépité, un habitant.

Certaines habitations sont construites en zone inondable, non loin de barrages comme celui visible dans notre reportage, dont les vannes ont dû être ouvertes pour faire face à la crue. Le débit est quatre fois plus important qu'en temps normal. "Le problème c'est qu'on est un bassin de rétention, donc quand le lac est plein et que le Rhône est plein, on ne peut pas inonder Lyon, donc on nous inonde. C'est la vérité", fustige une femme.

Des régulations nécessaires, mais le maire de Vions (Savoie), Manuel Arragain, estime "qu'il faudra réfléchir à tête reposée à tous les dispositifs, comme des fossés et tout ce qui peut retarder éventuellement les crues."