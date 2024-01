VIDÉO - Évacuations et routes fermées : le Finistère et la Loire-Atlantique face à la montée des eaux

Le Nord, la Meurthe-et-Moselle et le Finistère ont été placés en vigilance orange aux crues ce mardi. De nombreux secteurs ont été inondés dans l'après-midi. Une vingtaine de personnes ont dû être relogées en Loire-Atlantique.

L'eau continue de monter, doucement mais sûrement. Les maisons le long des ruisseaux de Port-Launay ont été les premières à être inondées dans le Finistère, ce mardi 2 janvier. Dans ce territoire, les habitants sont habitués aux crues, mais si celle-ci s'annonce particulièrement importante. "Les sols ne retiennent absolument plus l'eau. Normalement j'ai une petite mare et un ruisseau, et là c'est le Mississippi", témoigne Anne, une habitante de la commune, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Partout sur le territoire, les pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de limiter les dégâts.

Dans la commune voisine de Quimperlé, l'inquiétude aussi est de mise puisque le niveau de la Laïta qui traverse la ville augmente ce mardi. Vigicrues a placé le cours d'eau ainsi que l'Odet, dans le même département, en vigilance orange pour "crue", tandis que le pic de la montée des eaux est attendu aux alentours de 23h. Le maire de la ville s'est toutefois voulu rassurant, estimant que la situation était "sous contrôle", alors que Quimperlé a déjà vécu une situation similaire à la même époque l'an passé, avec une crue atteignant 4,20 mètres.

Alertes en Loire-Atlantique

En Loire-Atlantique, à Nantes, toute la partie nord du périphérique a été fermée face aux risques d'inondation. Le Gesvres, cours d'eau tout proche, est déjà en crue. Dès mardi après-midi, la route commençait à être inondée. Le temps que l'eau se résorbe, le périphérique nantais restera en partie fermé, au moins toute cette nuit, alors qu'une quarantaine de routes départementales ont été immergées, entraînant pour certaines des fermetures sur le Pays de Retz, le secteur de Saint-Nazaire et Châteaubriant, tandis que le pont de Saint-Nazaire a été placé en restriction de circulation.

Dans le département, une vingtaine de personnes ont déjà dû être relogées à cause des inondations. Par ailleurs, quatre interventions "significatives" dues à la montée des eaux ont conduit à des relogements à Nort-sur-Erdre (trois personnes), à Guérande (deux personnes) et à Héric (16 personnes).