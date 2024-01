VIDÉO - "C'est encore pire" : la détresse des habitants du Pas-de-Calais, de nouveau sous les eaux

Une cinquantaine de personnes ont été évacuées, mardi, dans le Pas-de-Calais. Le département a été placé en vigilance rouge aux crues, pour la seconde fois en moins de deux mois. Les habitants sinistrés sont à bout.

Vigilance rouge. Au bord de l'Aa, dans un quartier presque déserté de la commune de Blendecques, dans le Pas-de-Calais, les derniers habitants quittent leur maison ce mardi 2 janvier au soir. "En deux heures de temps, il y a l'eau qui remonte dans la cave ", raconte une résidente dans le reportage du 20H en tête de cet article, contrainte de fuir face au danger. Car dans cette commune, la montée des eaux a été encore plus forte et plus rapide que lors de la crue historique de novembre, qui avait déjà durement frappé le département. "C'est pire qu'avant. C'est un déluge", témoigne un autre habitant de la commune.

Un peu plus en aval de l'Aa, à Bourthe, l'eau est montée de près de 50 centimètres ce mardi, alors que le courant restait extrêmement fort dans la soirée. Selon Vigicrues, l'Aa, qui traverse notamment Saint-Omer, pourrait ainsi atteindre des "niveaux exceptionnels (...) dès la soirée" de mardi.

D'importants moyens déployés

Un peu plus tôt dans l'après-midi, au bord de la Lys, une rivière placée en vigilance orange, la commune de Thérouanne (Pas-de-Calais) avait déjà fait face à la montée des eaux dans l'après-midi. Dans une boulangerie, sur le point de rouvrir après la crue de novembre, c'est de nouveau le désastre. Et la situation pourrait s'aggraver. "Cette inondation est plus importante que celle que nous avions connue au mois de novembre", prévient Alain Chevalier, maire de Thérouanne.

D'autres territoires - le Nord, la Meurthe-et-Moselle et le Finistère - sont en vigilance orange aux crues ce mardi soir et des inondations ont touché la Loire-Atlantique, nécessitant le relogement d'une vingtaine de personnes dans ce département, selon la préfecture. "Nous avons procédé pour la seule journée d'aujourd'hui à près de 50 évacuations", a annoncé le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, lors d'un point-presse. Le département pourrait enregistrer "près de 100 mm de pluie" cumulés en six jours entre samedi dernier et jeudi, a-t-il ajouté.

Des "moyens très conséquents, de pompage en particulier", vont être déployés, par l'intermédiaire notamment de "réquisitions" dans le secteur privé et d'une aide en provenance d'autres États européens, a précisé le directeur général de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur, Julien Marion. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur X avoir donné instruction "de renforcer le dispositif de secours" avec 120 nouveaux sapeurs-pompiers et des militaires de la sécurité civile. Le président de la République, Emmanuel Macron, a échangé au téléphone avec les maires de Saint-Omer et de Blendecques pour les assurer de son soutien et de celui de l'État.

En novembre, près de trois semaines d'inondations dans le département ont fait cinq blessés légers et d'importants dégâts, touchant des milliers d'habitations, parfois inondées à plusieurs reprises à quelques jours d'intervalle, mais aussi des exploitations agricoles, commerces et entreprises.