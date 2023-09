VIDÉO - Inondations : les images de l'épisode cévenol qui s'est abattu sur une partie de l'Hérault

C'est ce qu'on appelle un épisode cévenol, le premier de l'année 2023. "La méditerranée est très chaude à la fin de l'été. Les nuages situés juste au-dessus se chargent en humidité, et si un vent de sud les propulse dans la partie des Cévennes qui vont bloquer leur progression, il tombera de grosses quantités de pluie", explique Louis Bodin, le monsieur Météo de TF1. Avec le réchauffement climatique, ce genre d'épisode ne sera pas forcément plus fréquent ni plus violent. Ce soir, l'Hérault et le Gard sont toujours en vigilance inondation.