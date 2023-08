VIDÉO - Torrents de grêle, inondations... les images impressionnantes des intempéries en Europe centrale

Au plus fort des intempéries, les autorités avaient émis une alerte rouge, la plus élevée, en raison des fortes pluies. Samedi, à la mi-journée, le niveau de danger était de 2 sur 4.

L'armée a rejoint les équipes de secours et les pompiers pour aider les habitants dans les zones les plus touchées. L'autoroute reliant Ljubljana, la capitale, au nord du pays a dû être fermée en raison du débordement des rivières, qui a détruit des ponts et plusieurs maisons, selon le site d'information slovène N1 Info. L'électricité a été coupée dans quelque 16.000 foyers.