VIDÉO - Tempête Bret : en alerte rouge, la Martinique sous la menace imminente d'un cyclone

"À la population : tempête tropicale prête". Dernier signal d’alerte. Le cyclone se rapproche de la côte. Les rues se vident. Les Martiniquais ont pour consigne de rester confinés. "On a fait des réserves en termes de bougies, d’éclairage. On ne sait jamais si on peut être atteints d’une coupure d’électricité", témoigne un Martiniquais, ce jeudi 22 juin. "On reste toutes ensemble jusqu’au moins demain. On a rangé ce matin tout ce qui pouvait s’envoler", déclarent deux amies.