VIDÉO - Intempéries : après la canicule, un déluge de grêle s'abat sur la Haute-Loire

Les particuliers aussi ont souffert. Il n’y a eu aucun blessé, mais des tuiles cassées et des couvreurs déjà au travail. Un tiers du fourrage est perdu pour Stéphane. "La grêle a percé les tôles, du coup, la pluie est rentrée et s’est invitée sous les bottes de foin", explique-t-il. Son hangar agricole est victime des intempéries pour la deuxième fois en un an. Ce n'est pas encore fini, car de nouveaux orages sont attendus ce samedi soir.