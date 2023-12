VIDÉO - "C'est trop" : la Savoie inondée pour la troisième fois en un mois

Des villages de Savoie restent coupés du monde, la faute à de nouvelles inondations. Sur place, les habitants n'ont pas caché leur désarroi face à la caméra de TF1.

Vu du ciel, le village de Vions, en Savoie, n'est plus qu'une immense plaine inondée. Car le Rhône est de nouveau sorti de son lit dans ce territoire situé au nord du lac du Bourget. La commune est quasiment inaccessible et les habitants ne s'en étonnent presque plus. "C'est la troisième fois qu'il sort cette année. Mais c'est la première fois qu'il monte si haut. Petit à petit, on est habitués", explique un homme dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.

C'est effectivement la troisième vague d'inondations en moins d'un mois. Ici, de nombreuses maisons sont construites en zone inondable, et certains sinistrés se montrent donc fatalistes. "L'eau ne s'évacue plus, les terrains sont saturés", constate un riverain.

Cette nouvelle montée des eaux n'a fait aucune victime, mais des caves inondées. Ce jeudi 14 décembre au matin encore, la plupart des routes départementales étaient coupées, et certains habitants sont écœurés. "Deux fois en une semaine, c'est trop", se désole une femme.

En amont, les eaux du barrage de Chautagne se font tumultueuses. Et sur des images tournées par la maire d'une commune inondée, on ne distingue même plus la chaussée.

La décrue du Rhône s'est amorcée, mais il va falloir du temps avant que les eaux s'évacuent, car le lac du Bourget déborde déjà. La préfecture de Savoie s'attend à un pic de crue dans les prochaines heures.