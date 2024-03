VIDÉO - "C'est trop angoissant" : à Saintes, encore inondée, certains habitants préfèrent déménager

Après les intempéries des derniers jours, l'eau n'en finit plus de monter à Saintes (Charente-Maritime). Un calvaire pour les habitants et les commerçants, dont certains préfèrent partir. Le 20H de TF1 est allé à leur rencontre.

À cause des récentes intempéries, Saintes, en Charente-Maritime, a les pieds dans l'eau. Encore une fois. Alors, pour sauver le maximum de nourriture et de matériel, les pompiers font des aller-retour en barque avec les employés d'un restaurant, mardi 5 mars, sous l'objectif de la caméra du 20H de TF1. Dans l'établissement, l'eau est montée jusqu'à plus d'un mètre, pour la troisième fois depuis le mois de novembre. "Il y a beaucoup de pertes. Le problème, c'est que les experts sont déjà passés. Je pense que ça va faire trop pour les assureurs", explique Youssef Alaoui, propriétaire du restaurant La Table du Maroc, dans le reportage visible en tête de cet article.

Youssef dirige l'établissement depuis vingt ans. Il n'avait connu que trois crues avant cet hiver. "À chaque fois, il faut qu'on nettoie derrière, qu'on remette les choses en place", déplore-t-il. Comme lui, la plupart des commerçants sont usés. Les habitants, eux, sont dans l'inquiétude.

Alors que trois de ses voisins proches ont déjà déménagé, Geneviève et son mari se préparent aussi à partir. "C'est trop angoissant. Voir l'eau entrer dans sa propre maison, c'est traumatisant. On ferme la maison et on s'en va", confirme-t-elle.

Dans la région, tout le monde en est persuadé : l'eau entrera dans les maisons dans les prochains jours. Bruno Drapron, maire (Horizons) de la commune de Saintes, affirme ainsi que si le niveau de l'eau "dépasse 5,60 m, c'est 200 maisons inondées."

D'autant que les grandes marées de ce week-end empêcheront la Charente de s'écouler vers l'océan.