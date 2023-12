VIDÉO - Intempéries dans les Hautes-Alpes : isolée par les crues, la station de ski de Risoul bientôt accessible

Les secours ont enfin pu accéder à la station de ski de Risoul, coupée du monde depuis les inondations de vendredi. Les pompiers ont réussi à passer grâce à une route de fortune. TF1 a pu les accompagner, et constater l'ampleur des dégâts.

Ce dimanche matin, seuls les pompiers ont accès à la station. À plusieurs endroits, la route est toujours accidentée. Les derniers mètres se font à bord d’un véhicule tout-terrain, dont les chenilles sont indispensables pour franchir les plaques de glace, la boue et l’eau qui s’écoule sans discontinuer.

Le village de Risoul (Hautes-Alpes) n’a pas été épargné par les précipitations qui se sont abattues sur la région ce vendredi. Les cours d'eau, déjà gonflés par la fonte des premières neiges, ont débordé et envahi plusieurs villages, coupant des routes et isolant des hameaux. Parmi eux, la station de ski de Risoul.

Digue de fortune

Une digue de fortune avait été construite vendredi après-midi par les habitants, dont on peut voir ce qui en reste dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Malheureusement, elle n’a pas réussi à arrêter l’eau qui a dévalé de la montagne et inondé plusieurs commerces. Des photos prises par les commerçants témoignent de la violence de l'épisode. On y voit une terrasse disparaître sous les eaux, ou une rivière s'engouffrer dans un restaurant. Les dégâts pour le restaurateur sont considérables.

Sur place, l’hélicoptère de la gendarmerie multiplie les reconnaissances. Des engins de chantiers, eux, sont encore à l’œuvre dans la vallée. Si le torrent a désormais retrouvé son lit, il faut maintenant rétablir un accès sécurisé. La station de Risoul est censée ouvrir dans treize jours. D’après la mairie, ce matin, tous les foyers de la station ont retrouvé de l’électricité.