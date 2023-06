VIDÉO - Déluge de grêle, vents tourbillonnants... Les images d'une spectaculaire nouvelle vague d'orages

Nouvelle journée d'intempéries violentes en France, lundi 19 juin. Près de Châteauroux, un rideau de pluie et des bourrasques telles que les arbres se courbent. Sur une autoroute du Loiret, difficile de circuler. Partout, des branches sont arrachées et projetées sur la chaussée. "Je n'aime pas du tout ça, c'est très stressant", confie un automobiliste. Dans une station d’autoroute, personne n’ose plus s’approcher des baies vitrées.