VIDÉO - Intempéries dans les Hautes-Alpes : le village de Risoul coupé du monde

Dans les Alpes du Sud, la commune de Risoul est isolée du reste du monde. La route a été arrachée par les torrents d'eau qui ont dévalé les pentes hier.

Une partie du hameau de la Rua est complètement dévastée. Sur trente mètres de long, la route a disparu, comme on peut le constater dans le reportage de TF1 ci-dessus, emportée par deux cours d'eau en furie. "Il y a huit petits hameaux qui sont complètement isolés, dont on n'a pas de nouvelles", nous explique Régis Simond, le maire (SE) de la commune de Risoul (Hautes-Alpes), sur laquelle les intempéries se sont déchaînées. Toute la région fait face au débordement des cours d'eau, à la suite de la fonte des premières neiges, accompagnées de très fortes chutes de pluie.

Des familles séparées par les crues

L'urgence est de dégager les accès, car avec la force de l'eau, le bitume n'est désormais plus qu'un amas de gravats. Depuis neuf heures, ce samedi matin, des bulldozers et tractopelles sont à l’œuvre. Une habitante attend en observant le chantier : sa famille se trouve sur l'autre rive. "Mon mari a pris mon fils sur son dos", raconte-t-elle au micro de TF1, "il a traversé le pont en courant dans l'eau. Moi, je n'ai pas eu le courage, je n'étais pas bien". Son compagnon et son fils sont maintenant de l'autre côté, dans la maison familiale, mais isolés.

En l'espace de 48 heures, il est tombé l'équivalent de deux mois de précipitations. Aujourd'hui, la décrue a commencé. L'eau s'écoule sans discontinuer, du jamais-vu pour certains riverains. Les opérations de déblaiement prendront du temps. Risoul reste pour le moment coupée du monde. Dans de nombreux secteurs, le réseau téléphonique est, lui aussi, toujours extrêmement perturbé. En cas de problème, les habitants sont invités à se rendre directement dans les postes de police.