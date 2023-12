VIDÉO - "Je n'ai jamais vu ça" : une partie de Niort est désormais sous les eaux

Les inondations n'en finissent pas dans plusieurs villes, dont Niort, dans les Deux-Sèvres. TF1 s'est rendu sur place, où certains habitants sont submergés par la crue de la Sèvre Niortaise.

Sortir de chez soi ce mercredi 13 décembre au matin était un peu risqué pour certains habitants de Niort (Deux-Sèvres). Car aux abords de la Sèvre Niortaise, l'eau est bien montée, comme dans un quartier résidentiel où TF1 s'est rendu, montre le reportage visible en tête de cet article. Ici, la rue est totalement inaccessible. Une habitante est restée en télétravail pour surveiller la montée de l'eau. "Depuis 4h, nous sommes réveillées. C'est dur. C'est la première fois depuis vingt-six ans que je vois ça ici", confie-t-elle.

Il est tombé "140 millimètres de pluie depuis jeudi dernier. À force, le sol n'absorbe plus", constate un homme. Conséquence : de nombreux habitants se déplacent à pied pour ne prendre aucun risque.

Au petit matin, les agents de la mairie effectuent des relevés de niveau d'eau. Chaque centimètre est surveillé, surtout dans le centre-ville. "Moi qui suis Niortais depuis trente-deux ans, je n'ai jamais vu ça. (...) On remarque que ça augmente de plus en plus, ça revient", souligne David Pinto, agent du service voirie.

À la mi-journée mercredi, 30 routes étaient toujours interdites à la circulation jusqu'à nouvel ordre. La Sèvre Niortaise est à son plus haut niveau, et le pic de crue est atteint. La décrue s’amorce lentement cet après-midi.

11 départements restent en vigilance crues : la Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Dordogne, le Lot, la Corrèze, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.