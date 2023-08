VIDÉO - "Ça fait un peu peur" : ces habitants de Saône-et-Loire ont été surpris par un violent orage

Ce dimanche 13 août, la ville de Cluny (Saône-et-Loire) et sur ses environs ont été confrontés à un orage qui a causé un véritable déchainement des éléments : des bourrasques de vent, une pluie torrentielle et des grêlons qui tombaient sans discontinuer pendant plusieurs minutes. Cela a même formé une rivière au centre de la ville, allant même jusqu'à charrier des chaises dans une rue.

Ce lundi matin, les habitants sont sidérés par l'intensité de la tempête. "C'était très violent. (...) Des torrents d'eau, des arbres déchirés, chez moi j'ai deux arbres qui sont cassés. Je n'ai jamais vu ça", raconte une jeune femme. "J'ai vu une grosse tempête avec beaucoup de grêlons, avec des arbres qui penchaient vraiment vers le bas et puis en rentrant chez moi, énormément d'arbres qui étaient par terre, avec des câbles électriques et tout. Ça a fait un peu peur", abonde un jeune homme. Une femme, elle, se souvient d'un phénomène "impressionnant du fait de la rapidité de ce changement météo : il faisait lourd, et puis tout d'un coup il pleuvait, il y avait du vent".