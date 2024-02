VIDÉO - "On repart de zéro" : ces habitants de Seine-et-Marne sont dépités par les soudaines crues

Après les violentes intempéries de ces derniers jours, six départements sont en vigilance orange pour des crues importantes. Certains habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau, comme à Pommeuse, en Seine-et-Marne, une commune désormais coupée en deux.

Dans la commune de Pommeuse, en Seine-et-Marne, il fallait avoir des talents d'équilibriste, ce mardi 27 février, pour accéder à la pharmacie. Car même encerclée par les eaux, l'officine est restée ouverte. "S'il y a des clients qui viennent, on est obligés de répondre à la demande. On a mis des sacs de sable, on s'est fait une barricade", avance la pharmacienne dans la vidéo du 20H de TF1 visible en tête de cet article. Le département, tout comme cinq autres (Pas-de-Calais, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde) est placé depuis la veille en vigilance orange pour des crues.

Depuis début janvier, on est à 200 millimètres et les sols ne peuvent plus absorber l'eau. Christophe de Clerck, maire de Pommeuse (Seine-et-Marne)

Et même si Pommeuse était en alerte, l'eau est montée si vite, que certains habitants n'ont pas eu le temps de déplacer leur voiture. Le cours d'eau du Grand Morin déborde partout aux alentours. "Depuis 2016, on ne l'a pas vu à ce niveau-là", assure un riverain. Résultat, la cave d'un gérant de bar est totalement inondée. Il dit avoir perdu 3000 euros de marchandises. "Tout ce qui est jus et boisson, genre whisky, coca, gin...", détaille-t-il.

Et ce soir, deux familles doivent aussi être relogées. Il faut dire que depuis un mois, la commune est particulièrement touchée par les pluies. "Depuis début janvier, on est à 200 millimètres et les sols ne peuvent plus absorber l'eau, l'éponge est pleine", explique le maire Christophe de Clerck. Même scènes de déroute dans le Sud-Ouest. Ainsi, à Belin-Béliet (Gironde), les routes sont coupées. Impossible aussi de traverser une forêt en Dordogne.

Pendant ce temps, à Saint-Germain-sur-Ay, dans le Cotentin, un habitant, démuni, constate les dégâts dans sa maison qu'il allait mettre en location le mois prochain. "Ça fait deux ans et demi que je suis en train de rénover petit à petit, le week-end. Là, j'en voyais le bout, mais il faut tout refaire. On repart de zéro", déplore-t-il. Dans la commune, une vingtaine de maisons ont été inondées. Certains habitants ne savent pas encore quand ils pourront rentrer chez eux.