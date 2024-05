Plusieurs régions de France sont frappées par de violents orages, parfois accompagnés de grêle. Pourquoi cela entraine-t-il tant de dégâts ? Le JT de TF1 s'est penché sur la question.

À la moindre intempérie, Hervé Lévi redoute de voir à nouveau la boue envahir son jardin et sa maison. "Il y a eu un fort orage, assez violent, qui a duré à peu près un quart d'heure, explique-t-il. Et ensuite, une coulée de boue est arrivée du champ d'à côté. Et en dix minutes, toute la boue s'est déversée chez moi. J'ai eu très peur, parce que j'ai cru que j'allais perdre ma maison."

Le village, visible dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article, se trouve dans une cuvette entourée de terres agricoles. À chaque épisode pluvieux, les mêmes conséquences : la boue transite par les routes bitumées. C'est le phénomène de ruissellement.

Régulièrement exposée aux inondations de sa ville, la nouvelle maire de Noyon (Oise) réfléchit à des solutions pérennes pour endiguer le phénomène, à savoir "recréer des fossés ou refaire des bassins", détaille Sandrine Dauchelle.

En cause notamment : les constructions sur des terres agricoles

Plus de 18 millions de Français sont aujourd'hui exposés aux risques d'inondation. C'est d'autant plus vrai autour des grandes agglomérations, comme en Île-de-France. Exemple très concret à Ormoy, dans l'Essonne : centres commerciaux, zones d'entrepôts et de nombreux programmes immobiliers... En 30 ans, la population a été multipliée par quatre.

Pour Jean-Luc Combrisson, ces constructions sur des terres agricoles sont directement responsables des crues. "Le fait de venir construire et de créer des surfaces imperméabilisées sur ces terres ne peut qu'aggraver la difficulté des eaux à s'infiltrer", souligne l'expert.

Car le sol est composé de différentes couches. Les premières, dites arables, permettent à l'eau de s'infiltrer. Sous ces deux couches, c'est principalement de l'argile, moins perméable à l'eau, donc celle-ci stagne.