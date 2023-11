VIDÉO - Le Pas-de-Calais sous les eaux : les pompiers en première ligne pour évacuer les sinistrés

Des dizaines de communes ont les pieds dans l'eau, ce mardi 7 novembre dans le Pas-de-Calais, où la Liane et l'Aa, placés en vigilance rouge aux crues, ont atteint des niveaux exceptionnels autour de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, endommageant des quartiers complets. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait état sur le réseau X (ex-Twitter) de "sept personnes blessées", sans plus de détail, ajoutant que plus de 1500 sapeurs-pompiers sont mobilisés dans le Nord-Pas-de-Calais.

À Saint-Étienne-au-Mont, où nos journalistes se sont rendus, la famille Brunel ne voulait pas quitter son domicile. Mais face à la montée des eaux, elle a été contrainte d'évacuer les lieux avec l'aide des pompiers. "C'est vraiment compliqué. (...) Avec notre petit chien et tout, ce n'est plus possible, on s'en va, c'est plus sage", confie, émue, cette habitante interrogée par TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.