VIDÉO - Intempéries dans les Hautes-Alpes : les campings évacués, plusieurs mobil-homes emportés

De nombreuses routes sont coupées dans les Hautes-Alpes à la suite des intempéries. La préfecture appelle à la plus grande prudence. À Guillestre, plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées.

À Guillestre (Hautes-Alpes), une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées, face à la soudaine montée des eaux. Ils ont à peine eu le temps d'emporter quelques affaires, mais sont soulagés d'être à l'abri. "La route devant chez moi, c'était un vrai torrent, c'était très impressionnant, il y avait des cailloux partout", témoigne une habitante dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Le département des Hautes-Alpes était concerné ce vendredi par plusieurs alertes météo, pluie-inondation et neige-verglas, et faisait face aux intempéries. Plusieurs campings ont été évacués, et la sortie des écoles a été anticipée. Dans le village de Guillestre, l'évacuation des campings a concerné une trentaine de personnes. "Plusieurs mobil-homes du camping ont été emportés", a précisé la préfecture.

De nombreuses routes ont été barrées, comme la départementale pour accéder à la station de Risoul. Le cours d'eau a submergé la route, et l'a même complètement emportée par endroits. Avec le redoux, les premières neiges ont fondu et aggravé les fortes précipitations. Trois-cents pompiers sont attendus en renfort dans le secteur, dans les prochaines heures.

La préfecture de Haute-Savoie rappelle que les équipements neige sont obligatoires sur le département, et met également en garde contre les conditions en montagne. "Compte tenu des chutes de neige qui sont attendues sur les différents massifs,

le manteau neigeux sera rendu très instable et des avalanches seront susceptibles de se déclencher", soulignent les services de l'État dans un communiqué.