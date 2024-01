VIDÉO - Inondations et crues : une semaine à haut risque dans le Pas-de-Calais

Le Pas-de-Calais se prépare à une nouvelle semaine d'intempéries. Cinq cours d'eau ont été placées en vigilance orange pour un risque de crues, alors que la région a déjà connu d'importantes inondations en novembre. Une équipe du 20H s'est rendue sur place.

Le marché va-t-il pouvoir se tenir demain ? À Arques (Pas-de-Calais), la question reste en suspens, avant l'arrivée de nouvelles intempéries dans le département. La place risque d'être inondée. "Ils annoncent encore 25 mm cette nuit et 40 mm demain, c'est ça qui m'inquiète", souligne Benoît Roussel, maire (PS) de la ville.

Mais l'édile a une autre urgence, car le niveau de la rivière Aa monte. Il faut trouver une solution pour un quartier d'une quarantaine d'habitations, qui se retrouve isolé. "On est le 1ᵉʳ janvier, donc c'est complexe, poursuit l'élu. On a pris contact avec des entreprises pour accéder à un pont privé qui permettrait de désenclaver le quartier." Dans la commune, l'eau monte jusqu'au genou des habitants.

Cinq cours d'eau en vigilance orange crues

Le même type de problème se pose dans beaucoup de secteurs du Pas-de-Calais. Dans le département, cinq rivières et fleuves côtiers en vigilance crues orange : l'Aa, la Liane, la Lys, la Hem et la Canche, située plus au sud. La pluie est retombée plutôt que prévue, vers midi ce lundi. On retrouve jusqu'à 15 centimètres d'eau sur les routes par endroit.

Les rivières concernées par la vigilance orange crues dans le Pas-de-Calais. - TF1

Les équipes d'entretien sont sur le pont depuis le milieu de la nuit. Dans la région de Montreuil-sur-Mer, "on a déjà barré une quinzaine de routes depuis samedi", précise Guillaume Verjeot, responsable de secteur de la direction départemental de l'équipement (DDE) du Pas-de-Calais, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

La semaine s'annonce encore très difficile avec une perturbation venant de l'océan Atlantique, qui va continuer à emmener des précipitations sur la région. Météo France prévoit dans les trois jours à venir jusqu'à 130 millimètres localement. Celles-ci vont s'ajouter à des sols déjà gorgés d'eaux et marqués par plusieurs semaines d'inondations, début novembre.