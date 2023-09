VIDÉO - "J'ai encore la chair de poule" : les images des gros dégâts des orages en Haute-Vienne

Sur la voirie aussi, les intempéries ont laissé des traces. Un épisode d'une telle intensité n'était pas arrivé ici depuis 30 ans. "Les services depuis ce matin sont déjà sur les routes, nous indique le maire de Boisseuil, Philippe Janicot. Au fur et à mesure, on a des appels, donc on agit au coup par coup. On essaie de réagir le plus vite possible. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, ça va se faire en plusieurs jours".

Autre conséquence des pluies diluviennes, la fermeture de l'autoroute A20 Paris-Toulouse jusqu'au milieu de la nuit en raison d'une coulée de boue. Des routes ont été inondées à plusieurs endroits, comme à Limoges. Mais dans une école de la ville où se rend notre équipe, le vent a aussi causé de gros dommages en arrachant 200 mètres carrés de toiture. "Il y a des infiltrations extrêmement importantes dans les faux plafonds directement à l'étage, et elles se sont répercutées sur le rez-de-chaussée", explique la directrice. Heureusement que c'est arrivé un dimanche, souligne de son côté la mère d'un élève : "En semaine, ça aurait été catastrophique". L'école est fermée pour plusieurs semaines. En attendant de savoir où ils pourront faire classe, les 153 élèves ont été dirigés pour la journée de ce lundi vers un accueil de loisirs.