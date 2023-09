VIDÉO - "J'ai vu mon chien s'envoler" : le choc des habitants après le passage d'une tornade en Mayenne

La tornade, très localisée, a ensuite continué le long d'une route, arrachant tous les arbres et les toits sur son passage. Bruno et ses enfants ont à peine eu le temps de réaliser. "Un calme plat, puis j'ai regardé en l'air, et les nuages commençaient à tourner sur eux-mêmes. Un tube est descendu et en dix secondes c'est arrivé sur nous, on a eu le temps de descendre en bas pour se protéger et puis c'est arrivé sur nous. J'ai même vu mon chien, mon propre chien, je l'ai vu s'envoler", explique cet habitant, encore choqué.

Tout le monde s'en sort indemne, mais c'est le travail d'une vie qui s'est envolé. "Je suis installé depuis 1996, on a monté les bâtiments, on a amélioré, et en dix secondes, il n'y a plus rien. C'est fou. Il n'y a pas de mots. On va attendre les assurances et les experts maintenant, et on va voir ce qu'on va devenir", ajoute Bruno.