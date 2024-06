Cinq jours après les coulées de boue qui ont dévasté le hameau de la Bérarde, des orages très violents ont à nouveau provoqué des dégâts importants en Isère. Les pompiers sont intervenus près de 150 fois dans la soirée. Le département reste en alerte jaune aux orages

Pendant plus d'une heure, c'est un déluge de pluie qui s'abat sur le Grésivaudan. Les ruisseaux deviennent des torrents de boue, dévalant les rues. Les automobilistes peinent à trouver leur chemin. Et les riverains assistent impuissants aux dégâts. Chez Régis, l'eau s'est engouffrée partout, a inondé le salon et détruit une partie du mur de sa maison. "L'eau a arraché le placo et est entrée dans la maison. La vague a fait un mètre de haut, a sauté le grillage et a tout emporté", explique cet habitant.

"Je vous laisse imaginer si c'était arrivé en pleine nuit"

Dans la vallée, tous décrivent un orage aussi intense qu'angoissant. Sébastien a aussi eu la peur de sa vie. "Ça a arraché la porte-fenêtre de la chambre de la petite et la vague s'est engouffrée dans la maison", raconte-t-il. Heureusement, sa fille de 20 mois n'était pas dans sa chambre. "Je vous laisse imaginer si c'était arrivé en pleine nuit", poursuit-il.

Les pompiers sont intervenus une centaine de fois. Il n'y a pas eu de blessé ni d'évacuation, mais des habitants sonnés. Une habitante nous montre une vidéo filmée devant sa baie vitrée (des images à voir dans le reportage en tête de cet article). Les riverains attendent désormais le passage des experts et le classement de leur village en état de catastrophe naturelle.