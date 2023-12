VIDÉO - La tempête Géraldine secoue la Bretagne, le Pas-de-Calais risque de nouvelles inondations

Le nord de la France fait de nouveau face aux intempéries et au risque d'inondations, après de violentes crues en novembre. En Bretagne, la nuit a aussi été agitée avec le passage de la tempête Géraldine, qui a généré des rafales atteignant jusqu'à 137 km/h.

Ce qui était particulièrement redouté dans le Pas-de-Calais commence à arriver. La pluie devrait s'intensifier ce dimanche après-midi alors que les sols sont déjà saturés d'eau. À Neuville-sous-Montreuil, les pompes sont en action, les bassins de rétention sont pleins et le niveau de la Canche augmente d'heure en heure.

Une situation surveillée de près par le maire de la commune, Olivier Deken. "Ce qui m'inquiète le plus, c'est s'il y a des coulées de boue qui viennent des champs, alors ça peut être plus alarmant, explique l'édile dans le sujet du 20H de TF1 visible en tête de cet article. Dans ce cas, le risque est que les pompes qui sont là pour nous protéger soient obsolètes."

En Bretagne, les rafales ont atteint jusqu'à 137 km/h

50 à 80 millimètres de pluie sont attendus dans la région, avec des averses orageuses et intenses. Le 9 novembre dernier, une crue avait déjà envahi plusieurs quartiers de la ville. L'eau était montée dans les maisons à 1,50 mètre de hauteur. Un mois plus tard, Christophe, rencontré par notre équipe sur place, tente toujours de sauver sa maison en la chauffant et en la ventilant nuit et jour. Malgré ses efforts, il craint aujourd'hui que cela ne serve finalement à rien. "Ça fait peur de voir l'eau remonter, témoigne le sinistré, ému. Quand est-ce qu'on va s'en sortir ?" Le Pas-de-Calais devrait rester placé en vigilance orange pluie-inondations jusqu'au moins lundi soir. Trois cours d'eau – la Canche, l'Hem et la Lys – sont eux sous surveillance.

Si la fin d'année est très humide dans le Nord, elle demeure venteuse en Bretagne. Dans la nuit de samedi à dimanche, les rafales ont atteint jusqu'à 137 km/h par endroits, avec le passage de la tempête Géraldine. Au Conquet (Finistère), le maire, Jean-Luc Milin, s'est levé de bonne heure pour afficher une interdiction de se promener le long des côtes. Le danger est bien réel encore aujourd'hui. "Il y a toujours des gens qui disent savoir toujours mieux que les autres et qui pensent qu'il n'y a pas de risque sur la côte, alors qu'il est en réalité important, souligne l'élu, en train d'installer un panonceau d'information. Ce genre de problème arrive tellement vite que je préfère être prudent."

La nuit dernière, la foudre a touché la tour de contrôle de l'aéroport de Brest, endommageant plusieurs équipements du site. Résultat : les neuf vols prévus ce dimanche sont annulés. Au total, 3.800 passagers vont devoir trouver une autre solution, car la reprise du trafic n'est pas prévue avant mardi prochain.