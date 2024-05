Le beau temps reviendra-t-il avant le week-end ? La météo de ce vendredi

Météo-France annonce que de nouvelles pluies sont à attendre ce vendredi sur la majeure partie du pays. Découvrez le temps pour la journée.

Le ciel nuageux donnera, ce vendredi 3 mai, de nouvelles pluies sur la majeure partie du pays et n'épargnera que le pourtour méditerranéen, promis à des éclaircies au prix de rafales de vent, selon les prévisions de Météo-France.

Des averses arroseront les régions allant de la Bretagne vers les Pays de la Loire, du Centre-Val de Loire au Poitou-Charentes, du Limousin jusqu'au nord de l'Aquitaine. Au fil des heures, elles gagneront l'Ile-de-France, la Bourgogne et l'Auvergne en prenant un caractère orageux. Des pluies et de la neige au-delà de 1500 mètres stagneront une bonne partie de la journée sur le Jura et le nord des Alpes. Des pluies tomberont également en matinée sur le Nord-Pas-de-Calais puis s'évacueront en direction de la Belgique.

Sur le reste du pays, la couverture nuageuse laissera passer des éclaircies, plus larges vers l'arc méditerranéen, au prix du vent d'ouest soufflant en rafales de 70 à 80 km/h.

En cours d'après-midi, la couverture nuageuse deviendra de plus en plus compacte par le Sud-Ouest, annonçant l'arrivée d'une nouvelle dégradation pour la nuit suivante. La Corse sera soumise à un régime d'averses tout au long de la journée, accompagné d'un vent d'ouest soufflant jusqu'à 90 km/h en pointes.

Au lever du jour, le thermomètre affichera de 5 à 10 degrés dans l'intérieur du pays, de 10 à 12 en bord de mer. Les maximales se situeront entre 12 et 15 degrés dans le centre, entre 12 et 16 partout ailleurs.