"Le Père Noël est passé, bien qu'on ne soit pas dans notre maison" : pour les sinistrés de Saintes, un réveillon amer

Plus d'une semaine après les inondations, ce Noël 2023 avait une saveur amère à Saintes. Certains habitants n'ont toujours pas pu regagner leurs maisons, quand d'autres tentent de reprendre une vie normale dans des logements abîmés par l'eau. Le JT de TF1 était à leurs côtés en ce jour de réveillon.

À Saintes (Charente-Maritime), une semaine après les inondations, les habitants ont essayé de tout faire pour que ce 25 décembre ressemble à un vrai Noël. Au moment de déballer les cadeaux de ses enfants, une mère de famille avoue : "Ça fait plaisir, ça met de la joie au cœur de les voir si contents et que le Père Noël soit passé les voir bien qu’on ne soit pas dans notre maison. Même s'il nous manque toute notre famille, nos amis qu'on aurait dû retrouver. Mais comme dirait ma fille, le plus important, c'est qu'on soit tous les quatre", déclare-t-elle dans la vidéo en tête de cet article.

Je pense que je vais encore garder quelque temps mes gros meubles sur des parpaings, parce que j'ai une crainte Geneviève, habitante de Saintes

Cette famille loge dans un appartement mis à disposition par des amis, leur maison étant encore inhabitable. L'eau s'est retirée, mais il a fallu jeter le parquet et les plinthes abîmés. Tandis que certaines pièces n'ont pas d'électricité. "Pour l'instant, il faut assécher, surtout les murs puisqu'à mon avis, il y a plein d'humidité dedans", poursuit la jeune femme. Il faudra plusieurs mois de travaux avant de pouvoir revenir. La famille réfléchit désormais à mettre la maison en vente. "En fait, s'il y avait des solutions, des choses mises en place pour nous permettre de rester dans la maison, on resterait. Après, si on a l'opportunité de trouver autre chose, on partira peut-être aussi", ajoute-t-elle.

Un peu plus loin, Geneviève se prépare à revenir ce mardi dans sa maison. Elle a fêté Noël en avance, il y a une semaine, lorsqu'elle logeait dans sa famille. Aujourd'hui, elle va finir de tout nettoyer pour pouvoir réaménager. "Alors, je soulève le lino, je nettoie, j'assèche, j'aspire et je repose le lino", explique-t-elle. Mais elle redoute de devoir vivre une nouvelle crue. "Je pense que je vais encore garder quelque temps mes gros meubles sur des parpaings, parce que j'ai une crainte. J'ai bien vu, les bassins de rétention sont pleins, les champs sont inondés. Donc là, le temps est clément, mais l'hiver n'est pas passé", précise-t-elle. Au fur et à mesure, les habitants rentrent chez eux avec l'espoir de fêter cette fois le Nouvel An au sec.