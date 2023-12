VIDÉO - Le pic de crue passé, ces habitants de Charente se remettent difficilement des inondations

Plusieurs départements sont toujours en vigilance orange crue, ce mercredi. En Charente, alors que le pic est censé être passé, les habitants constatent, dépités, les dégâts. TF1 s'est rendu sur place.

La rivière semble paisible, ce mercredi 13 décembre au matin, mais la veille, l'eau n'a pas épargné le restaurant où nos journalistes se sont rendus, à La Rochefoucauld (Charente). L’eau s’est engouffrée à toute vitesse, comme le montrent les images de TF1 visibles en tête de cet article. "Tout était rempli et c'était d'une force inouïe. C'est arrivé en quelques heures, c'était impressionnant", se désole le gérant, qui va devoir jeter tout le matériel. Et d'ajouter : "Il y a de la boue partout donc ça va être très compliqué de tout nettoyer. Et puis on est à une semaine et demie de Noël, donc les préparatifs étaient déjà lancés. On avait un cahier de réservation complètement plein pour 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Tout est annulé. Et jusqu'à fin février, je pense que ça ne sera pas possible."

Les champs qui entourent la commune sont inondés et plusieurs routes sont toujours barrées. Il faut faire des détours pour se rendre à quelques kilomètres, dans une autre commune, celle de St-Germain-de-Montbron, dont la mairie a dû évacuer une partie des habitants d'un quartier, mardi soir. Car l’eau y était montée brusquement dans la nuit. Une femme qui vit là décrit un phénomène "impressionnant, même effrayant".

Mais la pluie qui ne cesse de tomber inquiète. "J’espère que le temps va se calmer, qu’il va se mettre un petit peu au sec. Parce que quand on voit pleuvoir comme ça, sans discontinuer, on a peur que ça remonte et que ça déborde à nouveau. Même si on sait que le pic de crue était hier", confie la maire de la commune, Danielle Combeau. La commune espère pouvoir obtenir la reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle.